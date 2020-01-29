Украинцы назвали главные проблемы страны

Фото: взятка (РБК-Украина)

Кроме коррупции и войны на Донбассе, граждан волнует засилье олигархов и непрофессионализм политиков

В конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, украинцы назвали в качестве проблем засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%).

Также граждане считают проблемами популизм политиков (17%), пассивность граждан (12%), отсутствие значимых инвестиций в экономику (12%), внешнее управление (9%), разрыв отношений с Россией, ориентацию на Запад (7%).

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в ноябре 2019 года, большинство украинцев считают, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в октябре 2019 года, свидетельствуют, что положительные сдвиги в Украине за последний год наблюдаются в нескольких сферах жизни, но больше всего - в состоянии дорог, стабильности национальной валюты и свободе слова.