Уровень официальной безработицы в Украине резко вырос

В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий в ноябре составило 80,9 тысяч (в октябре 102,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в октябре - 3,0).

Как сообщало РБК Украина, максимальное пособие безработным увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

Отметим, по методологии Международной организации труда, во II квартале 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек. По данным Госстата, По уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с соответствующими данными предыдущего года составил 58,6%, а среди населения трудоспособного возраста - 68,1%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.