Уровень курения в Украине стабилизировался после падения в предыдущие годы

В начале 2019 года 24,2% взрослых украинцев были ежедневными курильщиками (42,2% мужчин и 9,4% женщин) и еще 2% взрослых курили время от времени. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, распространенность курения в Украине на протяжении 2009-2014 годов стремительно шла на спад. Однако затем эта тенденция затормозилась.

По данным опроса, в среднем среди мужчин среднее количество сигарет в день составляет 16,7 штук, среди женщин - 12,1.

Исследование также продемонстрировало, что распространенность курения среди молодежи 18-30 лет составляет 27,6%, в том числе среди мужчин - 42,8%, среди женщин, 11,4%.

Исследование было проведено Киевским международным институтом социологии в феврале 2019 года среди 2042 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Полевой этап исследования проходил с 9 по 20 февраля 2019 года.

Напомним, по данным ООН, от курения ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Отмечается, что общие экономические потери от курения превышают отметку в 1,4 трлн долларов в год.