Рівень куріння в Україні стабілізувався після падіння в попередні роки

На початку 2019 року 24,2% дорослих українців були щоденними курцями (42,2% чоловіків і 9,4% жінок) і ще 2% дорослих курили час від часу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, поширеність куріння в Україні впродовж 2009-2014 років стрімко йшла на спад. Проте потім ця тенденція загальмувалась.

За даними опитування, у середньому серед чоловіків середня кількість сигарет на день складає 16,7 штук, серед жінок - 12,1.

Дослідження також продемонструвало, що поширеність куріння серед молоді 18-30 років складає 27,6%, у тому числі серед чоловіків - 42,8%, серед жінок, 11,4%.

Дослідження було проведене Київським міжнародним інститутом соціології в лютому 2019 року серед 2042 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Польовий етап дослідження тривав з 9 по 20 лютого 2019 року.

Нагадаємо за даними ООН, від куріння щороку у світі помирає близько 6 млн людей. Зазначається, що загальні економічні втрати від куріння перевищують позначку в 1,4 трлн доларів на рік.