Украинцы назвали приоритеты для благотворительности и пожертвований

Фото: нищая в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего украинцы готовы жертвовать в пользу детей-сирот

Подавляющее большинство украинцев (84%) в целом позитивно относятся к благотворительности, каждый десятый (9%) к ней безразличен, а негативное отношение к благотворительности сложилось только у 4% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, чаще всего украинцы готовы оказывать финансовую поддержку детям-сиротам (48%), людям с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями (44%) и инвалидам (26%). Также украинцы готовы финансово поддерживать ветеранов АТО (17%), пожилых (16%), жертв военных действий и беженцев (12%), малоимущих (12%), бездомных (12%) многодетные семьи (11%), жертв насилия (9%), родителей одиночек (8%).

На сегодняшний день более половины украинцев (54%) в целом доверяют благотворительным организациям, тогда как не доверяет им около трети жителей страны (29%), а почти каждый пятый (17%) не определился со своим отношением к благотворительным организациям.

Опрос проводился в период с 5 по 14 марта февраля 2019 года среди 1999 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС в конце 2018 года наибольшим доверием среди украинцев пользовались обычные люди, которые живут рядом (68%), волонтеры, которые помогают армии и переселенцам (63% и 61%), церковь (51%), и Вооруженные силы Украины (51%).