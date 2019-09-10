Уровень инфляции приблизился к прогнозу НБУ

Фактический показатель инфляции в августе 2019 года приблизился к траектории официального прогноза Национального банка Украины, обнародованного в июле. Об этом и говорится в комментарии НБУ относительно потребительских цен.

Как отметили в НБУ, незначительное отклонение траектории прогноза обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания. Кроме того, в августе цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения росли несколько быстрее, чем ожидалось.

В то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря другим компонентам: несколько более низкой, чем ожидалось, базовой инфляцией, падением цен на топливо, а также более стремительным замедлением роста административно-регулируемых цен, отметили в НБУ.

"Хотя давление на цены со стороны факторов предложения отдельных продовольственных товаров, потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат сохраняется, жесткая монетарная политика обеспечила дальнейшее ослабление фундаментального давления, выраженного показателем базовой инфляции, в том числе через канал обменного курса", - отмечается в комментарии

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (до августа 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа. НБУ, как и ранее, прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце 2020 года.