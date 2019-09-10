Рівень інфляції наблизився до прогнозу НБУ

Фактичний показник інфляції у серпні 2019 року наблизився до траєкторії офіційного прогнозу Національного банку України, оприлюдненого у липні. Про це й йдеться в коментарі НБУ щодо споживчих цін.

Як зазначили в НБУ, незначне відхилення траєкторії прогнозу зумовлене передусім вищими темпами зростання цін на продукти харчування. Крім того, у серпні ціни на окремі овочі та продукцію тваринного походження надалі зростали дещо швидше, ніж очікувалося.

Водночас це відхилення було значною мірою компенсовано завдяки іншим компонентам: дещо нижчою, ніж очікувалося, базовою інфляцією, падінням цін на паливо, а також стрімкішим уповільненням зростання адміністративно-регульованих цін, зазначали в НБУ.

"Хоча тиск на ціни з боку факторів пропозиції окремих продовольчих товарів, споживчого попиту та порівняно високих темпів зростання заробітних плат зберігається, жорстка монетарна політика забезпечила подальше послаблення фундаментального тиску, вираженого показником базової інфляції, у тому числі через канал обмінного курсу", - наголошується в коментарі.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня. НБУ, як і раніше прогнозує досягнення середньострокової цілі щодо інфляції 5% в кінці 2020 року.