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Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в семи областях

Автор: Александр Белоус

Министерство Украины обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Киеве показатель госпитализаций составляет 75,4 на 100 тысяч населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (131,3), Винницкой (123,6), Житомирской (92,6), Черновицкой (90,2), Закарпатской (87,6), Николаевской (81,2) и Хмельницкой (68,0) областях.

При этом по состоянию на 13 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В "оранжевой" зоне 11 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные области остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, , Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве за минувшие сутки, 12 марта, подтвердили 1049 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с декабря 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за прошедшие сутки, 12 марта, подтвердили 13 276 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году.

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