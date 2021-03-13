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Рівень госпіталізацій з COVID-19 перевищений у семи областях

Автор: Олександр Білоус

Міністерство України оновило показники регіонів за коронавирусу. У Києві та ще семи областях перевищено рівень госпіталізацій.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у Києві показник госпіталізацій становить 75,4 на 100 тисяч населення при нормі 60. Також цей показник перевищено в Івано-Франківській (131,3), Вінницькій (123,6), Житомирській (92,6), Чернівецькій (90,2), Закарпатській (87,6), Миколаївській (81,2) та Хмельницькій (68,0) областях.

При цьому станом на 13 березня в "червоній" зоні карантину залишаються чотири області - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

У "помаранчевої" зоні 10 регіонів - Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Інші області залишаються "жовтими" - Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві за минулу добу, 12 березня, підтвердили 1049 нових випадків коронавіруса. Це максимальний показник з грудня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу, 12 березня, підтвердили 13 276 нових випадків коронавіруса. Це максимальний показник у 2021 році.

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