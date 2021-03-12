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В Украине обновили показатели по COVID: в восьми регионах превышен уровень госпитализаций

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 10:52
В Украине обновили показатели по COVID: в восьми регионах превышен уровень госпитализаций Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство Украины обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Киеве показатель госпитализаций составляет 73,7 на 100 тысяч населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Житомирской (87,6), Закарпатской (87,3), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

При этом по состоянию на 12 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В "оранжевой" зоне 10 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные области остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

Напомним, за вчера в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19. Это самое большое число новых заражений с 11 декабря.

Также сообщалось, что в Украине немного ускорили темпы вакцинации - за вчера привили от COVID почти 9 тысяч человек. С начала кампании вакцинировали уже более 38 тысяч человек.

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