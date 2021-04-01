Уровень доверия к Зеленскому вырос до максимума с осени прошлого года

По данным опроса, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, экс-премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают - 29%.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют - 69%, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%, лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%, экс-премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 22%, не доверяют - 74%.

Кроме того, министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%, лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 26-28 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.