Уровень доверия к Зеленскому вырос до максимума с осени прошлого года
В конце марта 2021 года рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%. Уровень вырос до максимума с сентября 2020 года, когда ему доверяли 45% украинцев, не доверяли - 50%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют - 54%, экс-премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 36%, не знают - 29%.
Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют - 69%, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%, лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%, экс-премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 22%, не доверяют - 74%.
Кроме того, министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют - 68%, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, не слышали о таком - 27%, лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 74%, не знают его - 9%.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 26-28 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). За последний месяц рейтинг действующего президента вырос на 4 процентных пункта.
Как писало РБК-Украина, решения СНБО о санкциях против Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.