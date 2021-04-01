Рівень довіри до Зеленського зріс до максимуму з осені минулого року

Наприкінці березня 2021 року рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський , якому довіряють 46% опитаних, не довіряють - 51%. Рівень зріс до максимуму з вересня 2020 року, коли йому довіряли 45% українців, не довіряли - 50%.

За даними опитування, меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють - 54%, екс-прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%, спікера парламенту Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють - 36%, не знають - 29%.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють - 69%, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 75%, лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 15%, екс-прем'єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 22%, не довіряють - 74%.

Крім того, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють - 68%, прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 51%, не чули про таке - 27%, лідеру партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 74%, не знають його - 9%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 26-28 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.