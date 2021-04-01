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Рівень довіри до Зеленського зріс до максимуму з осені минулого року

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 11:33
Рівень довіри до Зеленського зріс до максимуму з осені минулого року Фото: більшість українців не довіряють Зеленському, але у нього кращий результат серед політиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці березня 2021 року рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють - 51%. Рівень зріс до максимуму з вересня 2020 року, коли йому довіряли 45% українців, не довіряли - 50%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рівень довіри до Зеленського зріс до максимуму з осені минулого року

За даними опитування, меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, не довіряють - 54%, екс-прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%, спікера парламенту Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють - 36%, не знають - 29%.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють - 69%, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 75%, лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють - 58%, не знають його - 15%, екс-прем'єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 22%, не довіряють - 74%.

Крім того, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють - 68%, прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 51%, не чули про таке - 27%, лідеру партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють - 74%, не знають його - 9%.

Рівень довіри до Зеленського зріс до максимуму з осені минулого року

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 26-28 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори проходили на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За останній місяць рейтинг чинного президента виріс на 4 процентних пункти.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення РНБО про санкції проти Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. У партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.

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