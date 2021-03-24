UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Уровень безработицы в Украине превысил 10%

Автор: Александр Белоус

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,3 %.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%, в третьем квартале - 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 10,1% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале - 9,5%).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку безработицы в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда с 9,4% до 9,5%. В четвертом квартале уровень безработицы достиг 10,0%.

Напомним, руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидания увольнений наблюдается пятый квартал подряд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Государственная служба статистикибезработицаработа
Читайте также
Кризис продолжается: падение промпроизводства в Украине ускорилось
Продукты и коммуналка: на что украинцы тратили деньги в 2020 году
Прогноз погоды