Рівень безробіття в Україні перевищив 10%

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років і старше в IV кварталі 2020 року склала 15,7 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,8 млн осіб.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,3 %.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 10,1% (у першому кварталі - 8,5%, у другому кварталі - 9,8%, у третьому кварталі - 9,5%), а серед осіб у віці 15-70 років - 10,1% (у першому кварталі - 8,6%, у другому кварталі 9,9%, у третьому кварталі - 9,5%).