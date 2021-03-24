Рівень безробіття в Україні перевищив 10%

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років і старше в IV кварталі 2020 року склала 15,7 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,8 млн осіб.
Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.
За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,3 %.
При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 10,1% (у першому кварталі - 8,5%, у другому кварталі - 9,8%, у третьому кварталі - 9,5%), а серед осіб у віці 15-70 років - 10,1% (у першому кварталі - 8,6%, у другому кварталі 9,9%, у третьому кварталі - 9,5%).
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці з 9,4% до 9,5%. У четвертому кварталі рівень безробіття досяг 10,0%.
Нагадаємо, керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців. Очікування звільнень спостерігається п'ятий квартал поспіль.