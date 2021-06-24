UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

Автор: Александр Белоус

В I квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,0%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15-70 лет - 10,5%.

Напомним, в апреле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен до 9,1% по сравнению с 8,8%, которые НБУ ожидал в январе.

Как сообщало РБК-Украина, в IV квартале 2020 года количество безработного населения составила 1,8 млн человек. При этом уровень безработицы достиг 10,1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
безработицаГосударственная служба статистики