Рівень безробіття перевищив 10%: скільки українців не можуть працевлаштуватися

У I кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,8 млн осіб.
Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.
За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 48,6%, а серед населення у віці 15-70 років - 55,0%.
Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 10,4%, а у віці 15-70 років - 10,5%.
Нагадаємо, у квітні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік погіршений до 9,1% у порівнянні з 8,8%, які НБУ очікував у січні.
Як повідомляло РБК-Україна, в IV кварталі 2020 року кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб. При цьому рівень безробіття досяг 10,1%.