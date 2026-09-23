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Уроки можна скорочувати, але не завжди: МОН пояснило нові правила для шкіл

15:36 23.09.2026 Ср
3 хв
aimg Василина Копитко
Безпекова ситуація в різних громадах суттєво відрізняється, тому єдиного формату навчання не буде (колаж РБК-Україна)

Українські школи можуть коригувати тривалість уроків та змінювати розклад під час тривалих і повторюваних повітряних тривог. Водночас Міністерство освіти і науки не встановлює вимогу скорочувати всі заняття.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.

Коли уроки можна скоротити

Якщо заняття проходять в укритті, учитель може скоригувати їхню тривалість з урахуванням віку та психоемоційного стану учнів.

У такому разі потрібно адаптувати навчальний матеріал, щоб школярі досягли результатів, передбачених освітньою програмою.

Якщо діти провели кілька годин в укритті або пережили нічні обстріли й через це виснажені, учитель також може змінити формат заняття.

Якщо запланованих результатів навчання вже досягнуто, частину часу можна використати для психологічного розвантаження.

Читайте також: Уроки можна скорочувати до 35 хвилин: у МОН пояснили нові можливості для вчителів

Школи можуть змінювати розклад

Тривала повітряна тривога може призвести до пропуску окремих занять. У такому разі школи можуть коригувати розклад.

У початкових класах можна змінити послідовність уроків, щоб після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем.

У базовій і старшій школі також можна змінювати розклад, однак керівництву закладу варто заздалегідь опрацювати різні сценарії його коригування.

Якою може бути тривалість уроків

Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервної навчальної діяльності:

  • 1 клас - до 35 хвилин;
  • 2-4 класи - до 40 хвилин;
  • 5-11(12) класи - до 45 хвилин.

Водночас це саме максимальна, а не обов'язкова тривалість кожного заняття.

Стаття 16 Закону України "Про повну загальну середню освіту" також дозволяє закладам освіти гнучко організовувати освітній процес з урахуванням установлених законодавством вимог.

Єдиного формату для всіх не буде

Безпекова ситуація в різних громадах суттєво відрізняється, тому однаковий розклад або формат навчання не може підходити всім школам.

Саме тому МОН разом із педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації щодо організації навчання під час тривалих і повторюваних повітряних тривог.

Міністерство рекомендує школам заздалегідь передбачити різні сценарії організації навчання на випадок тривалих тривог.

Головними пріоритетами залишаються безпека і здоров'я дітей, а також збереження якості освіти.

Раніше ми писали про те, що школи в Києві працюватимуть за адаптивними алгоритмами під час тривог. Адміністрації закладів враховуватимуть різні сценарії безпекової ситуації. Дистанційні заняття призупинятимуть на кілька хвилин, щоб школярі і педагоги перейшли в укриття. Потім урок відновлюватимуть.

Читайте також про те, що освітній процес у 2026/2027-му має здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації. Зараз 90% шкіл облаштовані укриттями, або мають доступ до орендованих захисних споруд.

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