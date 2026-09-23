Уроки можна скорочувати, але не завжди: МОН пояснило нові правила для шкіл

Українські школи можуть коригувати тривалість уроків та змінювати розклад під час тривалих і повторюваних повітряних тривог. Водночас Міністерство освіти і науки не встановлює вимогу скорочувати всі заняття.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.
Якщо заняття проходять в укритті, учитель може скоригувати їхню тривалість з урахуванням віку та психоемоційного стану учнів.
У такому разі потрібно адаптувати навчальний матеріал, щоб школярі досягли результатів, передбачених освітньою програмою.
Якщо діти провели кілька годин в укритті або пережили нічні обстріли й через це виснажені, учитель також може змінити формат заняття.
Якщо запланованих результатів навчання вже досягнуто, частину часу можна використати для психологічного розвантаження.
Тривала повітряна тривога може призвести до пропуску окремих занять. У такому разі школи можуть коригувати розклад.
У початкових класах можна змінити послідовність уроків, щоб після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем.
У базовій і старшій школі також можна змінювати розклад, однак керівництву закладу варто заздалегідь опрацювати різні сценарії його коригування.
Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервної навчальної діяльності:
Водночас це саме максимальна, а не обов'язкова тривалість кожного заняття.
Стаття 16 Закону України "Про повну загальну середню освіту" також дозволяє закладам освіти гнучко організовувати освітній процес з урахуванням установлених законодавством вимог.
Безпекова ситуація в різних громадах суттєво відрізняється, тому однаковий розклад або формат навчання не може підходити всім школам.
Саме тому МОН разом із педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації щодо організації навчання під час тривалих і повторюваних повітряних тривог.
Міністерство рекомендує школам заздалегідь передбачити різні сценарії організації навчання на випадок тривалих тривог.
Головними пріоритетами залишаються безпека і здоров'я дітей, а також збереження якості освіти.
Раніше ми писали про те, що школи в Києві працюватимуть за адаптивними алгоритмами під час тривог. Адміністрації закладів враховуватимуть різні сценарії безпекової ситуації. Дистанційні заняття призупинятимуть на кілька хвилин, щоб школярі і педагоги перейшли в укриття. Потім урок відновлюватимуть.
Читайте також про те, що освітній процес у 2026/2027-му має здійснюватись з урахуванням безпекової ситуації. Зараз 90% шкіл облаштовані укриттями, або мають доступ до орендованих захисних споруд.