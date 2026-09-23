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Уроки можно сокращать, но не всегда: МОН объяснило новые правила для школ

15:36 23.09.2026 Ср
3 мин
aimg Василина Копытко
Ситуация безопасности в разных громадах существенно отличается, поэтому единого формата обучения не будет (коллаж РБК-Украина)

Украинские школы могут корректировать продолжительность уроков и менять расписание во время длительных и повторяющихся воздушных тревог. В то же время, Министерство образования и науки не устанавливает требование сокращать все занятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Когда уроки можно сократить

Если занятия проходят в укрытии, учитель может скорректировать их продолжительность с учетом возраста и психоэмоционального состояния учеников.

В таком случае необходимо адаптировать учебный материал, чтобы школьники добились результатов, предусмотренных образовательной программой.

Если дети провели несколько часов в укрытии или пережили ночные обстрелы и поэтому истощены, учитель также может изменить формат занятия.

Если запланированные результаты обучения уже достигнуты, часть времени можно использовать для психологической разгрузки.

Читайте также: Уроки можно сокращать до 35 минут: в МОН объяснили новые возможности для учителей

Школы могут менять расписание

Продолжительная воздушная тревога может привести к пропуску отдельных занятий. В таком случае школы могут корректировать расписание.

В начальных классах можно менять последовательность уроков, чтобы после отбоя уделить больше времени предметам, требующим концентрации и непосредственной работы с учителем.

В базовой и старшей школе можно менять расписание, однако руководству заведения следует заранее проработать различные сценарии его корректировки.

Какой может быть продолжительность уроков

Санитарный регламент определяет максимальную продолжительность непрерывной учебной деятельности:

  • 1 класс - до 35 минут;
  • 2-4 класса - до 40 минут;
  • 5-11(12) классы - до 45 минут.

В то же время это максимальная, а не обязательная продолжительность каждого занятия.

Статья 16 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" также позволяет учебным заведениям гибко организовывать образовательный процесс с учетом установленных законодательством требований.

Единого формата для всех не будет

Ситуация безопасности в разных громадах существенно отличается, поэтому одинаковое расписание или формат обучения не может подходить всем школам.

Именно поэтому МОН вместе с педагогами, родительскими организациями, директорами школ и руководителями управлений образования разработало методические рекомендации по организации обучения во время длительных и повторяющихся воздушных тревог.

Министерство рекомендует школам заранее предусмотреть разные сценарии организации обучения на случай длительных тревог.

Главными приоритетами остаются безопасность и здоровье детей, а также сохранение качества образования.

Раньше мы писали о том, что школы в Киеве будут работать по адаптивным алгоритмам во время тревог. Администрации заведений будут учитывать разные сценарии ситуации безопасности. Дистанционные занятия будут приостанавливать на несколько минут, чтобы школьники и педагоги перешли в укрытие. Затем урок будут проводить дальше.

Читайте также о том, что образовательный процесс в 2026/2027 должен осуществляться с учетом ситуации безопасности. Сейчас 90% школ обустроены укрытиями или имеют доступ к арендованным защитным сооружениям.

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