Урізали пенсію після перерахунку? Юристка пояснила, чи законно це

Пенсіонерам після перерахунку іноді зменшують виплату, хоча закон, здається, такого права Пенсійному фонду не дає. Є нюанс, про який мало хто знає.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич.

Чи має право ПФУ зменшити пенсію

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у статті 42 регулює перерахунок пенсії. Йдеться там про щорічну індексацію та перерахунок у зв'язку з новим стажем чи заробітком після призначення пенсії, тобто про величини, які можуть пенсію тільки збільшувати.

"Механізму, який дозволяв би зменшити вже призначену пенсію, ця стаття не містить узагалі", - зазначила Ольга Хомич.

Окрема норма для військових пенсій

Для військових пенсій законодавець пішов ще далі й прямо закрив це питання. Стаття 63 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" встановлює, що коли перерахунок дає нижчий результат, за пенсіонером зберігається розмір раніше призначеної виплати.

Що каже судова практика

Для загальної пенсійної системи прямої норми-запобіжника немає, тому все питання по факту вирішує судова практика.

"Право на пенсію в уже визначеному розмірі підлягає захисту як майновий інтерес особи, і не має значення, як ПФУ називає свою дію - перерахунком, уточненням чи приведенням у відповідність", - пояснила юристка.

Якщо наслідком перерахунку стало зменшення виплати, суд кваліфікує це як незаконний перегляд раніше призначеної пенсії, а не як законний перерахунок.

Фото: адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич (khomych.ua)

Чи можна відмовитися від невигідного перерахунку

Механізму "погодитись" чи "відмовитись від перерахунку" закон не передбачає - такого просто не існує.

"Є інший шлях: оскаржити конкретне рішення ПФУ, спершу можна скаргою до вищого управління фонду, а далі - в адміністративному суді, з вимогою повернути попередній розмір пенсії й виплатити різницю за весь період разом із компенсацією за затримку", - розповіла Хомич.

У переважній більшості таких справ суди підтримують пенсіонера. Винятком лишаються ситуації, коли йдеться не про нову методику, а про виправлену помилку чи виявлене шахрайство при первісному призначенні пенсії - але це вже інша, значно рідша категорія справ.

Тим часом юрист Сергій Литвиненко раніше пояснював, що потрібно перевірити в пенсійній справі, якщо є підозра на помилку в нарахуванні виплати.