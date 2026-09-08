Пенсію недоплатили? Юрист розповів, що робити та куди звертатися

Правильність нарахування пенсії можна перерахувати навіть без знання складної формули розрахунку - головне знати, які документи і дані для цього знадобляться.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Сергій Литвиненко.

Не рідкісні випадки, коли людина звертається до юриста з підозрами про те, що пенсія була порахована не правильно.

"Я все життя працював, маю великий стаж, але пенсія чомусь дуже маленька", каже клієнт. Тоді перше, що потрібно зробити, - не порівнювати суму з очікуваннями, а перевірити пенсійну справу", - розповів адвокат.

Що потрібно перевірити в пенсійній справі

Юрист виділив три основні блоки, які найчастіше впливають на розмір виплати.

Страховий стаж. Потрібно перевірити, чи всі періоди роботи зараховані до стажу. Трапляються випадки, коли період підтверджується трудовою книжкою, але не відображений у даних ПФУ.

Потрібно перевірити, чи всі періоди роботи зараховані до стажу. Трапляються випадки, коли період підтверджується трудовою книжкою, але не відображений у даних ПФУ. Заробіток для розрахунку. Важливо перевіряти не власні спогади про зарплату, а конкретні періоди й показники, які фонд фактично врахував за статтею 40 закону.

Важливо перевіряти не власні спогади про зарплату, а конкретні періоди й показники, які фонд фактично врахував за статтею 40 закону. Законні підстави для перерахунку. Перерахунок - це не просто звернення з проханням підвищити виплату, а конкретні підстави, передбачені статтею 42 закону.

Литвиненко зазначив, що на практиці трапляються ситуації, коли в людини є документи про заробіток, які могли б вплинути на розмір пенсії, але не були враховані фондом у повному обсязі.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році

За словами адвоката, стаття 42 Закону №1058-IV регулює перерахунок пенсій у зв'язку зі зміною страхового стажу, заробітку та інших обставин. ПФУ здійснює як масові, так і індивідуальні перерахунки.

У 2026 році перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводять відповідно до частини четвертої статті 42 закону та постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року №236.

Юрист пояснив, що якщо людина продовжила працювати після призначення пенсії і набула додатковий страховий стаж, виплату можуть перерахувати з урахуванням цього стажу, а за певних умов - і нового заробітку.

"Більша зарплата після виходу на пенсію не означає автоматично, що її обов'язково буде вигідно врахувати під час перерахунку", - наголосив Литвиненко.

Він додав, що ПФУ порівнює показники та обирає варіант, вигідніший для пенсіонера. Іноді доцільніше залишити попередній заробіток і збільшити пенсію лише за рахунок додаткового стажу.

З чого почати перевірку пенсії

Адвокат порадив розпочинати з аудиту пенсійної справи. Для цього потрібно отримати інформацію про:

страховий стаж, який врахував ПФУ;

заробіток, використаний під час призначення або попереднього перерахунку;

складові та сам розрахунок пенсії;

доплати, надбавки та інші виплати, якщо вони застосовуються.

Ці дані потрібно зіставити з наявними документами. За словами юриста, іноді така перевірка показує, що підстав для збільшення пенсії немає, і людина розуміє, чому отримує саме таку суму.

"Не потрібно знати формулу пенсії напам'ять, щоб зрозуміти, що її варто перевірити. Потрібно знати свої документи і розуміти, які саме дані Пенсійний фонд використав для розрахунку", - підсумував Литвиненко.

Коли потрібен суд

Адвокат зазначив, що перерахунок пенсії не завжди передбачає звернення до суду. У більшості випадків спочатку потрібно звернутися до Пенсійного фонду, правильно сформулювати вимогу та надати документи, яких бракує.

Якщо ж ПФУ відмовляється врахувати підтверджені законом обставини, питання може перейти в площину адміністративного оскарження та судового захисту.

"Перед зверненням до суду варто відповісти на три ключові питання: що саме врахував ПФУ, що він не врахував і яка конкретна норма закону дає людині право на більший розмір пенсії", - зазначив юрист.

Тим часом РБК-Україна раніше писало, що Пенсійний фонд у серпні спрямував на виплати пенсій майже 76 мільярдів гривень - це більше, ніж місяцем раніше.