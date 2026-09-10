Урезали пенсию после перерасчета? Юристка объяснила, законно ли это

Пенсионерам после пересчета иногда уменьшают выплату, хотя закон, кажется, такого права Пенсионному фонду не дает. Есть нюанс, о котором мало кто знает.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич.

Имеет ли право ПФУ уменьшить пенсию

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в статье 42 регулирует перерасчет пенсии. Речь идет о ежегодной индексации и перерасчете в связи с новым стажем или заработком после назначения пенсии, то есть о величинах, которые могут пенсию только увеличивать.

"Механизма, который позволял бы уменьшить уже назначенную пенсию, эта статья не содержит вообще", - отметила Ольга Хомич.

Отдельная норма для военных пенсий

Для военных пенсий законодатель пошел еще дальше и прямо закрыл этот вопрос. Статья 63 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" устанавливает, что когда перерасчет дает более низкий результат, за пенсионером сохраняется размер ранее назначенной выплаты.

Что говорит судебная практика

Для общей пенсионной системы прямой нормы-предохранителя нет, потому весь вопрос по факту решает судебная практика.

"Право на пенсию в уже определенном размере подлежит защите как имущественный интерес лица, и не имеет значения, как ПФУ называет свое действие - перерасчетом, уточнением или приведением в соответствие", – пояснила юрист.

Если следствием перерасчета стало уменьшение выплаты, суд квалифицирует это как незаконный пересмотр ранее назначенной пенсии, а не законный перерасчет.

Фото: адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич (khomych.ua)

Можно ли отказаться от невыгодного перерасчета

Механизма "согласиться" или "отказаться от пересчета" закон не предусматривает - такого просто не существует.

"Есть другой путь: обжаловать конкретное решение ПФУ, сначала можно жалобой в высшее управление фонда, а дальше – в административном суде, с требованием вернуть предварительный размер пенсии и выплатить разницу за весь период вместе с компенсацией за задержку", - рассказала Хомич.

В большинстве таких дел суды поддерживают пенсионера. Исключением остаются ситуации, когда речь идет не о новой методике, а об исправленной ошибке или обнаруженном мошенничестве при первоначальном назначении пенсии - но это уже другая, более редкая категория дел.

Тем временем юрист Сергей Литвиненко ранее объяснял, что нужно проверить по пенсионному делу, если есть подозрение на ошибку в начислении выплаты.