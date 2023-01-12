UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Урівноважать історичні терези. Данілов закликав Німеччину передати ЗСУ Leopard

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Передача Німеччиною українським воїнам танків Leopard допоможе урівноважити історичні терези справедливості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Німецькі "Леопарди" в українських степах у 2023 році на "боці добра" мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів", - написав секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно закликав Німеччину дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав.

За словами Данілова, Росія готова піти у ва-банк, оскільки не має можливості розтягувати війну через внутрішні проблеми в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні