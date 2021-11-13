Урезанная Windows 11 и первые рендеры iPhone 14. Главное из мира технологий

Windows 11 для слабых ноутбуков и Surface для учебы

Американская компания Microsoft представила ноутбук для учебы - Surface Laptop SE. Устройство ориентировано на школьников и студентов, имеет 11,6-дюймовый экран с разрешением 1366 x 768 пикселей, а также камеру 720p HD.

Фото: Surface Laptop SE

Базовая модель оснащена процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти eMMC. Ноутбук весит 1,11 кг, цена стартует от 250 долларов.

Отличаться Surface Laptop SE будет и своей операционной системой - Windows 11 SE. Облегченная ОС не имеет виджеты и предустановленных приложений Teams и Office. Все программы по умолчанию будут запускаться в полноэкранном режиме. Также система автоматически будет выполнять резервное копирование документов в OneDrive.

Microsoft рассчитывает, что Windows 11 SE сможет составить конкуренцию хромбукам на ОС от Google. Система будет распространяться только в формате предустановки на новые устройства.

Первые рендеры нового iPhone 14

Известный дизайнер Вакар Хан, который ранее неоднократно публиковал точные рендеры флагманов, изобразил дизайн нового iPhone 14 Pro. Новый дизайн отличается уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом. На его месте расположили круглую фронтальную камеру и разговорный динамик.

Предполагается, что iPhone 14 Pro будет иметь обновленный блок камеры с меньшей толщиной.

YouTube cпрячет счетчик дизлайков

YouTube решил пересмотреть политику в отношении дизлайков на в дальнейшем скроет счетчик для зрителей. Авторы и дальше смогут отслеживать количество негативных оценок.

Как отмечают в YouTube, согласно результатам исследований, большое количество дизлайков провоцирует других зрителей тоже ставить свой дизлайк.

"Цифровое наследство" в аккаунтах iCloud

Apple намерена внедрить функцию Digital Legacy ("Цифровое наследство"), чтобы пользователь мог выбрать аккаунты, которые получат доступ к его iCloud после смерти.

Ожидается, что можно будет выбрать пять контактов - "наследников" (Legacy Contact), которые смогут получить доступ к личной информации, фотографиям, документам и покупкам. Пока данной функцией можно воспользоваться только в бета-версии iOS 15.2.

Чтобы управлять Digital Legacy, понадобится свидетельство о смерти пользователя и ключ доступа.

Концепт электромобиля от Apple

Apple ведет разработку своего первого электромобиля в атмосфере полной секретности, но экспертам компании Vanarama удалось визуализировать будущую новинку на основе многочисленных зарегистрированных патентов.

Как видно из опубликованных рендеров, основной идеей автомобиля Apple является тотальная цифровизация. По сути, весь интерьер представляет собой множество дисплеев. Но есть интересный нюанс - водитель сможет сам настраивать положение элементов управления. Интересным является и открывание передней и задней дверей навстречу друг другу, чтобы сделать доступ в салон удобнее.

Фото: рендеры Apple Car

По сообщению Bloomberg, автомобиль Apple может дебютировать в 2025 году, если все пойдет по плану.