Microsoft представила бюджетный ноутбук для учебы с Windows 11 SE

Корпорация Microsoft представила новый ноутбук для обучения под названием Surface Laptop SE. Он оснащен операционной системой Windows 11 SE, которая является облегченной версией Windows 11, предназначенной для дешевых ноутбуков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft .

В облегченной версии Windows 11 будут отсутствовать виджеты, а также не будут предустановлены приложения Teams и Office. Все программы на ноутбуке по умолчанию будут запускаться в полноэкранном режиме.

Также по умолчанию система будет выполнять резервное копирование документов в OneDrive.

В Microsoft рассчитывают, что Windows 11 SE составит конкуренцию Google с ее Chrome OS.

Ноутбук Surface Laptop SE ориентирован на использование школьниками и студентами. Ноутбук оснащается 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 x 768 пикселей, а также камерой 720p HD.

Базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на eMMC.

Ноутбук весит 1,11 кг. Цена устройства стартует от 250 долларов.

В ближайшие месяцы ожидается появление ноутбуков с Windows 11 SE от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo.

Фото: Microsoft представила бюджетный ноутбук для обучения с Windows 11 SE (microsoft.com)