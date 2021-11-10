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Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

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Среда 10 ноября 2021 14:00
Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple Рендер электромобиля Apple (Фото: autoevolution.com)
Автор: Александр Мороз

Сейчас это уже не является тайной: Apple работает над своим собственным электромобилем. Ожидается, что его дебют состоится в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Судя по атмосфере полной секретности, проект Apple Car для технологического гиганта из Купертино является приоритетным. Несмотря на окружающую проект завесу тайны, экспертам компании Vanarama удалось визуализировать будущую новинку на основе многочисленных патентов зарегистрированных Apple.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Как видно из опубликованных рендеров, основной идеей автомобиля Apple является тотальная цифровизация. По сути, весь интерьер машины представляет собой множество дисплеев. Что, само по себе, и не редкость по нынешних временам - это магистральная тенденция в современном автомобилестроении. Но есть интересный нюанс – водитель автомобиля Apple сможет сам настраивать положение элементов управления. Интересным является и открывание передней и задней дверей навстречу друг другу, чтобы сделать доступ в салон удобнее, а также развповорачивающиваю.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

Однако конкурентноспособность автомобиля на рынке определяют реализованные в нем передовые технологии. И в этом году генеральный директор Apple Тим Кук намекнул, что в компания разрабатывает некую " систему автономного управления".

А затем Apple переменил к себе директора по программному обеспечению Tesla Autopilot Кристофера Мура. О своей работе Мур будет отчитываться перед Стюартом Бауэрсом - еще одним топ-менеджером, перешедшим в Apple из Tesla.

Первая визуализация: каким может быть автомобиль Apple

По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на "людей, близких к этому вопросу", автомобиль Apple может дебютировать в 2025 году - если все пойдет по плану.

Напомним, что из-за дефицита микросхем BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов. Этот вынужденный шаг сделан, чтобы сохранить текущий уровень производства.

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