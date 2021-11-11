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Apple запустит функцию "цифрового наследства": будет передавать данные после смерти пользователей

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 12:14
Apple запустит функцию "цифрового наследства": будет передавать данные после смерти пользователей Фото: Apple запустит функцию "цифрового наследства" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Apple планирует внедрить функцию Digital Legacy ("Цифровое наследство"). С ее помощью можно будет выбрать "наследников", у которых появится доступ к iCloud пользователя после его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

В частности, можно будет выбрать так называемых "пять" контактов - "наследников" (Legacy Contact), которые смогут получить доступ к данным, личной информации на iCloud: фотографиям, документам и даже к покупкам.

Указано, что до сих пор функцией Legacy Contact можно воспользоваться только в бета-версии iOS 15.2.

Так, для того, чтобы управлять Digital Legacy наследникам, понадобится свидетельство о смерти пользователя и ключ доступа, но эту процедуру с выходом полной версии упростят.

Однако, как пишут СМИ, нововведение станет более доступным для пользователей после полного запуска нового программного обеспечения.

Впрочем, какая именно версия macOS будет поддерживать выбор Legacy Contact, в компании не уточняют.

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