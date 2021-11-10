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В сети показали рендеры iPhone 14 Pro: как, вероятно, будет выглядеть будущий флагман

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Среда 10 ноября 2021 15:00
В сети показали рендеры iPhone 14 Pro: как, вероятно, будет выглядеть будущий флагман Фото: рендеры iPhone 14 Pro показали в сети (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Вероятно, флагманы от компании Apple в 2022 году будут иметь обновленный дизайн. В сеть попали рендеры (компьютерная визуализация) iPhone 14 Pro.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mydrivers.

Изображение опубликовал дизайнер Вакар Хан, который ранее неоднократно изображал точные рендеры флагманов других компаний.

В сети показали рендеры iPhone 14 Pro: как, вероятно, будет выглядеть будущий флагманФото: рендеры iPhone 14 Pro показали в сети twitter.com/WaqarKhanHD)

Что изменится в новом iPhone 14 Pro

Новый дизайн отмечается уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом на который регулярно жаловались большинство пользователей смартфонов Apple. На его месте расположили фронтальную камеру и разговорный динамик.

В то же время флагман будет иметь обновленный блок камеры, толщина которого будет меньше.

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