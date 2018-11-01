Урегулювання конфлікту на Донбасі впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині, - експерти

Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Будь-яке загострення в Україні може спровокувати новий виток міграційного кризи в ЄС

Експерти вважають, що підвищена увага канцлера Німеччини Ангели Меркель до конфлікту на сході України продиктовано тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого очікувати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою".

Так, приїзд Меркель - перший її візит в Україну з серпня 2014 року. Тоді в центрі уваги у канцлера були питання російської агресії в Україні і можливість підтримки України в кризовій ситуації.

"Будучи одним з лідерів країн "нормандської четвірки", Ангела Меркель, зрозуміло, тримає руку на пульсі україно-російського конфлікту, регулярно "звіряючи годинник", як з Петром Порошенко, так і з Володимиром Путіним. На думку експертів, підвищена увага Меркель до конфлікту на сході України продиктована тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині", - сказано в статті.

Екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко пояснює, що для Меркель це важливо з точки зору внутрішніх проблем, оскільки її політична структура та афілійовані політичні партії втрачають підтримку електорату.

"Тому вона не може дозволити собі втрачати позиції на міжнародній арені", - зазначив екс-глава МЗС.

Крім того, дипломат підкреслив, що повномасштабні бойові дії або будь-яке загострення в Україні може спровокувати новий виток міграційної кризи, чого особливо побоюються у Німеччині.

Нагадаємо, в Києві 1 листопада 2018 року через візит канцлера Німеччини Ангели Меркель може бути встановлено обмеження руху.

Як повідомляло РБК-Україна, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою на відкритому засіданні Ради безпеки ООН, засудивши підготовку бойовиками так званих виборів на окупованій території Донбасу.