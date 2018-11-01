ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Урегулювання конфлікту на Донбасі впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині, - експерти

Новини » Політика    01.11.2018 - 09:33
Фото: Ангела Меркель (nato.int)
Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Будь-яке загострення в Україні може спровокувати новий виток міграційного кризи в ЄС

Експерти вважають, що підвищена увага канцлера Німеччини Ангели Меркель до конфлікту на сході України продиктовано тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого очікувати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою".

Так, приїзд Меркель - перший її візит в Україну з серпня 2014 року. Тоді в центрі уваги у канцлера були питання російської агресії в Україні і можливість підтримки України в кризовій ситуації.

"Будучи одним з лідерів країн "нормандської четвірки", Ангела Меркель, зрозуміло, тримає руку на пульсі україно-російського конфлікту, регулярно "звіряючи годинник", як з Петром Порошенко, так і з Володимиром Путіним. На думку експертів, підвищена увага Меркель до конфлікту на сході України продиктована тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині", - сказано в статті.

Екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко пояснює, що для Меркель це важливо з точки зору внутрішніх проблем, оскільки її політична структура та афілійовані політичні партії втрачають підтримку електорату.

"Тому вона не може дозволити собі втрачати позиції на міжнародній арені", - зазначив екс-глава МЗС.

Крім того, дипломат підкреслив, що повномасштабні бойові дії або будь-яке загострення в Україні може спровокувати новий виток міграційної кризи, чого особливо побоюються у Німеччині.

Нагадаємо, в Києві 1 листопада 2018 року через візит канцлера Німеччини Ангели Меркель може бути встановлено обмеження руху.

Як повідомляло РБК-Україна, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою на відкритому засіданні Ради безпеки ООН, засудивши підготовку бойовиками так званих виборів на окупованій території Донбасу.

У німецькій армії боєздатною є лише кожна третя одиниця техніки Німеччина звернеться до Росії щодо порушень прав людини у Криму та на Донбасі
Новини України ДонбасГерманияАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся