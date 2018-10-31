Франция и Германия в Совбезе ООН выступили против "выборов" на оккупированном Донбассе

Фотог: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Франция и Германия выступают за достижение результатов по Донбассу в Нормандском формате

Франция и Германия выступили с совместным заявлением на открытом заседании Совета безопасности ООН, осудив подготовку боевиками так называемых выборов на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Страны выразили солидарность с заявлением восьми стран ЕС относительно осуждения планов боевиков провести так называемые "выборы" в ОРДЛО.

"Германия и Франция в полной решительности поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз призываем сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым "выборам". Единственные выборы, которые должны состояться - предусмотренные минскими договоренностями", - отметил представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр.

В частности, представители стран подчеркнули свою особую роль в решении кризиса в Украине в качестве стран-посредников Нормандского формата.

"Франция и Германия выступают посредниками в Нормандском формате. И имеют особую роль и ответственность в отношении кризиса в Украине", - подчеркнул Деллатр.

"Германия и Франция будут продолжать вести процесс Нормандской четверки, чтобы достичь результатов на месте", - добавил представитель Германии в ООН Кристоф Гойсґен.

Напомним, постоянный представитель США при ООН, посол Джонатан Коэн заявил на Совбезе, что так называемые выборы в "ЛДНР" являются незаконными и противоречат Минским договоренностям.

Отметим, также члены Совета безопасности ООН отклонили предложение Российской Федерации пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР".