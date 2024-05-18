Уразили техніку та окупантів. Прикордонники показали, як нищать росіян під Бахмутом
Українські прикордонники показали, як нищать російських окупантів та їх позиції на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Прикордонники бригади "Помста" завдали кілька влужчних ударів по російських терористах на Бахмутському напрямку. Зокрема військові знищили:
- склад боєкомплекту,
- автомобілі "Урал", "УАЗ",
- уразили позиції та укриття окупантів.
Втрати росіян
Нагадаємо, ми повідомляли, що нині українські військові нищать багато техніки та самих окупантів в Харківській області. За даними партизанів Москва відправляє на даний напрямок велику кількість непідготовлених строковиків, щоб зробити ефект масовості.
Ми також повідомляли, що за останню добу втрати Росії у війні в Україні становили понад 1200 загарбників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.