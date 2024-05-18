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Уразили техніку та окупантів. Прикордонники показали, як нищать росіян під Бахмутом

Україна, Субота 18 травня 2024 22:11
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Уразили техніку та окупантів. Прикордонники показали, як нищать росіян під Бахмутом Фото: військові нищать окупантів дронами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники показали, як нищать російських окупантів та їх позиції на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Прикордонники бригади "Помста" завдали кілька влужчних ударів по російських терористах на Бахмутському напрямку. Зокрема військові знищили:

  • склад боєкомплекту,
  • автомобілі "Урал", "УАЗ",
  • уразили позиції та укриття окупантів.

Втрати росіян

Нагадаємо, ми повідомляли, що нині українські військові нищать багато техніки та самих окупантів в Харківській області. За даними партизанів Москва відправляє на даний напрямок велику кількість непідготовлених строковиків, щоб зробити ефект масовості.

Ми також повідомляли, що за останню добу втрати Росії у війні в Україні становили понад 1200 загарбників.

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