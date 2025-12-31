Уражено Туапсинський НПЗ, нафтовий термінал і не тільки: Генштаб підтвердив удари по РФ

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тупсинський НПЗ входить до десятки найбільших у країні-агресорці, і орієнтований на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік.

Завод є частиною енергетичного тилу РФ і задіяний у забезпеченні ворожих збройних сил. Він виробляє автомобільний бензин різних марок, прямогонний бензин (сировина для нафтохімії), дизельне пальне і мазут.

Крім того, Сили оборони уразили нафтогазовий термінал "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї РФ. Він зберігає та здійснює подальшу перевалку нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів для експорту та забезпечення збройних сил РФ.

Генштаб наголосив, що підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.

Нафтобаза і склади боєприпасів

Також в ніч на сьогодні українські ударні дрони уразили нафтобазу росрезерву "Темп" у Ярославській області РФ. Вона займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, в тому числі нафтопродуктів. Після удару на об'єкті зафіксована масштабна пожежа.

Окрім цього, було уражено тимчасовий пункт базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території Криму. Зафіксовано влучання і по складах боєприпасів росіян в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель Донецької області.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - йдеться у заяві Генштабу.