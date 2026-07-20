Уражено танкери, нафтобази та бомбардувальник: нові результати 40-денної операції СБУ

Протягом 13-19 липня Служба безпеки України продовжувала системну кампанію для зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Під удари СБУ потрапило багато важливих цілей ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.
Стратегічна авіація РФ
Під удар потрапив військовий аеродром "Енгельс" у Саратовській області. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 км та змогли знищити стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Літак регулярно використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Унаслідок атаки він зазнав критичних пошкоджень - хвостову частину повністю відірвано.
"Тіньовий флот" РФ:
Загалом йдеться про судна класу Suezmax - це великі морські танкери, призначені для перевезення значних обсягів нафти та нафтопродуктів.
Воєнна інфраструктура та техніка
Паливно-енергетична інфраструктура:
Логістична інфраструктура:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив нового т.в.о. голови СБУ.
Також ми розповідали, що президент призначив генерала-майора Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.