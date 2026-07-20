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Уражено танкери, нафтобази та бомбардувальник: нові результати 40-денної операції СБУ

11:52 20.07.2026 Пн
3 хв
Відомо, які саме цілі вдалося "відпрацювати" протягом минулого тижня
aimg Юлія Капітонова
Фото: СБУ оголосила весь список уражених цілей (скриншот)

Протягом 13-19 липня Служба безпеки України продовжувала системну кампанію для зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Під удари СБУ потрапило багато важливих цілей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Стратегічна авіація РФ

Під удар потрапив військовий аеродром "Енгельс" у Саратовській області. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 км та змогли знищити стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Літак регулярно використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Унаслідок атаки він зазнав критичних пошкоджень - хвостову частину повністю відірвано.

"Тіньовий флот" РФ:

  • танкер Louise 1 - морські дрони СБУ "Мамай" уразили підсанкційне судно, яке транспортувало російську нафту в обхід міжнародних обмежень. Лише у 2026 році танкер перевіз майже 3 млн тонн нафти марки Urals.
  • танкер Banda - він перевозив російську нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка. Під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони СБУ, однак безуспішно.
  • танкер Avero - це підсанкційне судно транспортувало російську нафту, зокрема до Китаю та Індії.

Загалом йдеться про судна класу Suezmax - це великі морські танкери, призначені для перевезення значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

Воєнна інфраструктура та техніка

  • у Чорному морі знищено два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст";
  • на авіабазі "Багерове" в тимчасово окупованому Криму уражено ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням;
  • також знищено 3 стаціонарні радіолокаційні станції, які російські військові використовували для виявлення українських морських безекіпажних систем і ударних безпілотників;
  • на ТОТ Запорізької, Донецької та Херсонської областей завдано ударів по місцях дислокації екіпажів ударних БпЛА. Також знищено склади безпілотників, пункти тимчасової дислокації технічного персоналу складальних цехів і майстерень.
  • у тимчасово окупованих Криму та Луганській області уражено склади ракетно-артилерійського озброєння. Крім того, знищено склади матеріально-технічного забезпечення, стоянки військового логістичного транспорту та ремонтні бази озброєння і військової техніки на ТОТ Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Паливно-енергетична інфраструктура:

  • нафтобаза у В'язниках - далекобійні безпілотники СБУ уразили резервуарний парк нафтобази, розташованої приблизно за 600 км від державного кордону України;
  • комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ" - уражено три резервуари з нафтопродуктами.

Логістична інфраструктура:

  • поромний термінал "Крим" у Керчі - уражено автомобільні пороми "Єйськ" і "Марія";
  • порт "Кавказ" - уражено автомобільні пороми "Лаврентій" і "Панагія";
  • вантажна залізнична станція "Кавказ" - уражено залізничний склад із цистернами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив нового т.в.о. голови СБУ.

Також ми розповідали, що президент призначив генерала-майора Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.

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