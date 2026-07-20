Поражены танкеры, нефтебазы и бомбардировщик: новые результаты 40-дневной операции СБУ

13-19 июля Служба безопасности Украины продолжала системную кампанию для снижения военно-экономического потенциала России. Под удары СБУ попало много важных целей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.
Стратегическая авиация РФ
Под удар попал военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 км и смогли уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Самолет регулярно использовали для нанесения массированных ракетных ударов по Украине. В результате атаки он получил критические повреждения - хвостовая часть полностью оторвана.
"Теневой флот" РФ:
В общем, речь идет о судах класса Suezmax - это большые морские танкеры, предназначенные для перевозки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.
Военная инфраструктура и техника
Топливно-энергетическая инфраструктура:
Логистическая инфраструктура:
Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назначил нового и.о. главы СБУ.
Также мы рассказывали, что президент назначил генерала-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.