Уражено понад 12 тисяч цілей: ЦАХАЛ підбила підсумки війни з "Хезболлою"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила звіт про свою діяльність проти угруповання "Хезболла" за останні 14 місяців у контексті досягнутого перемир'я з терористами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
За даними військових, у період активної фази бойових дій було уражено понад 12 500 цілей ліванських бойовиків, зокрема 1600 командних центрів і 1000 складів зброї.
У наземному наступі брали участь 14 оперативних груп ЦАХАЛу бригадного рівня, також було проведено понад 100 спецоперацій.
Ізраїльська армія з високою достовірністю підтвердила загибель 2500 бойовиків "Хезболли". Однак уточнила, що за її оцінками, ця цифра становить близько 3500 осіб.
Серед загиблих - колишній багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла і 13 членів вищого керівництва терористичного угруповання.
Також серед загиблих - чотири командири угруповання на рівні дивізії, 24 командири на рівні бригади, 27 командирів на рівні батальйону, 63 командири на рівні роти і 22 командири на рівні взводу.
"ЦАХАЛ заявляє, що захопила близько 12 тисяч вибухових пристроїв і безпілотників; 13 тисяч ракет, пускових установок, протитанкових і зенітно-ракетних комплексів, а також 121 тисячу одиниць комунікаційного обладнання та комп'ютерів", - йдеться у повідомленні.
З жовтня минулого року ліванське угруповання "Хезболла", яку підтримує Іран, почало регулярно обстрілювати територію Ізраїлю ракетами та з артилерії.
Таким чином ісламісти висловлювали підтримку бойовикам палестинського угруповання ХАМАС, які вторглися в Ізраїль з Сектора Газа 7 жовтня 2023 року.
Цього року обстріли та бойові дії дедалі більше загострювалися. 1 жовтня ЦАХАЛ почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану. Вона мала відтіснити терористів "Хезболли" від кордонів і дозволити жителям повернутися до своїх домівок на півночі Ізраїлю.
Всередині листопада США і Франція у статусі посередників запропонували сторонам протистояння угоду про припинення вогню. Вона, зокрема, передбачає виведення впродовж 60 днів з півдня Лівану ізраїльських військ і бойовиків "Хезболли", а також заборону наступальних операцій обома сторонами.
Мирна угода набула чинності вранці 27 листопада.
Однак за останні два дні ЦАХАЛ кілька разів обстріляла південні райони Лівану, а "Хезболла" звинуватила ізраїльтян у порушенні перемир'я.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказав армії Ізраїлю бути готовими до інтенсивних бойових дій у разі порушення угоди ісламістами.
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