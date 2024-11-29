Уражено понад 12 тисяч цілей: ЦАХАЛ підбила підсумки війни з "Хезболлою"

За даними військових, у період активної фази бойових дій було уражено понад 12 500 цілей ліванських бойовиків, зокрема 1600 командних центрів і 1000 складів зброї.

У наземному наступі брали участь 14 оперативних груп ЦАХАЛу бригадного рівня, також було проведено понад 100 спецоперацій.

Ізраїльська армія з високою достовірністю підтвердила загибель 2500 бойовиків "Хезболли". Однак уточнила, що за її оцінками, ця цифра становить близько 3500 осіб.

Серед загиблих - колишній багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла і 13 членів вищого керівництва терористичного угруповання.

Також серед загиблих - чотири командири угруповання на рівні дивізії, 24 командири на рівні бригади, 27 командирів на рівні батальйону, 63 командири на рівні роти і 22 командири на рівні взводу.

"ЦАХАЛ заявляє, що захопила близько 12 тисяч вибухових пристроїв і безпілотників; 13 тисяч ракет, пускових установок, протитанкових і зенітно-ракетних комплексів, а також 121 тисячу одиниць комунікаційного обладнання та комп'ютерів", - йдеться у повідомленні.