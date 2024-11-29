Ізраїльська авіація завдала ударів по Лівану, в "Хезболлі" відреагували звинуваченнями

Військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по об'єкту на півдні Лівану, що використовувався "Хезболлою" для зберігання ракет середньої дальності. Атака сталася після того, як сторони звинуватили одна одну в порушенні укладеного напередодні перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю й агентство Reuters.

Ізраїльські військові у четвер відкрили вогонь по так званих "підозрілих особах", які прибули на автомобілях до кількох районів у південній зоні. За даними ЦАХАЛ, такі дії були порушенням перемир'я зі збройним угрупуванням "Хезболла", що набуло чинності в середу, 27 листопада.

Авіаудар, нанесений Ізраїлем у четвер, став першим з моменту набуття чинності перемир'я в середу вранці. Ліванські джерела з безпеки і телеканал "Аль-Джадід" повідомили, що це сталося поблизу Байсарії, на північ від річки Літані.

Депутат від "Хезболли" Хасан Фадлалла, у свою чергу, звинуватив Ізраїль в порушенні угоди.

"Ізраїльський ворог нападає на тих, хто повертається до прикордонних сіл", - сказав Фадлалла журналістам, додавши, що "сьогодні є порушення з боку Ізраїлю, навіть у такій формі".

Армія Лівану також звинуватила Ізраїль в порушенні режиму припинення вогню кілька разів у середу та четвер.

Раніше державні ЗМІ та джерела в органах безпеки Лівану повідомили, що ізраїльські танки обстріляли п'ять населених пунктів та кілька сільськогосподарських полів на півдні Лівану. За їхніми даними, були поранені щонайменше дві людини.

Всі райони розташовані в межах 2 кілометрів від "блакитної лінії", що демаркує кордон між Ліваном та Ізраїлем, у зоні, яку ізраїльські військові оголосили забороненою зоною вздовж кордону, навіть після досягнення домовленості.

Ізраїльські військові зазначили, що виявили кілька підозрілих дій, які становлять загрозу і порушують умови угоди про припинення вогню.

"Будь-яке відхилення від цієї угоди буде припинятися вогнем", - заявив начальник Генштабу ЦАХАЛ Герці Га-Леві.

Агентство Reuters припустило, що описані інциденти пов'язані з тим, що ліванські сім'ї, які вимушено покинули свої будинки біля південного кордону, намагаються повернутися для перевірки свого майна. Однак ізраїльські війська надалі лишаються на території Лівану в містах уздовж кордону та реагують на появу цих людей.

Крім того, репортери агентства чули, як над окремими районами південного Лівану пролітали розвідувальні безпілотники.

У четвер ізраїльські військові відновили комендантську годину, що обмежує пересування жителів південного Лівану на південь від річки Літані з 17:00 (1500 за Гринвічем) до 7:00 ранку.