Нетаньягу наказав підготуватися до "інтенсивної війни", якщо "Хезболла" порушить перемир'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

У своєму першому інтерв’ю після припинення вогню в Лівані Нетаньягу заявив, що, якщо Хезболла не буде дотримуватись правил, буде "інтенсивна війна".

"Я дав вказівки ЦАХАЛу. Якщо відбудеться масове порушення угоди, ми не тільки будемо оперувати хірургічно, як ми робимо зараз, і щоразу із застосуванням сили.Якщо буде масове порушення угоди, я дав вказівку ЦАХАЛу готуватися до інтенсивної війни", - сказав ізраїльський прем'єр.

Відповідаючи на запитання, чому Ізраїль не створює буферну зону на півдні Лівану, Нетаньяху зазначив, що "загрозу наземного вторгнення знято".

За його словами, ЦАХАЛ знищив наземну інфраструктуру на кордоні, підземні бункери та тунелі.