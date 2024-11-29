Поражены более 12 тысяч целей: ЦАХАЛ подвела итоги войны с "Хезболлой"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала отчет о своей деятельности против группировки "Хезболла" за последние 14 месяцев в контексте достигнутого перемирия с террористами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным военных, в период активной фазы боевых действий были поражены более 12 500 целей ливанских боевиков, в том числе 1600 командных центров и 1000 складов оружия.
В наземном наступлении участвовали 14 оперативных групп ЦАХАЛа бригадного уровня, также были проведены более 100 спецопераций.
Израильская армия с высокой достоверностью подтвердила гибель 2500 боевиков "Хезболлы". Однако уточнила, что по ее оценкам, эта цифра составляет около 3500 человек.
Среди погибших - бывший многолетний лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и 13 членов высшего руководства террористической группировки.
Также среди погибших - четыре командира группировки на уровне дивизии, 24 командира на уровне бригады, 27 командиров на уровне батальона, 63 командира на уровне роты и 22 командира на уровне взвода.
"ЦАХАЛ заявляет, что захватила около 12 тысяч взрывных устройств и беспилотников; 13 тысяч ракет, пусковых установок, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов, а также 121 тысячу единиц коммуникационного оборудования и компьютеров", - отмечается в сообщении.
С октября прошлого года ливанская группировка "Хезболла", которую поддерживает Иран, начала регулярно обстреливать территорию Израиля ракетами, а также из артиллерии.
Таким образом исламисты выражали поддержку боевикам палестинской группировки ХАМАС, которые вторглись в Израиль из Сектора Газа 7 октября 2023 года.
В текущем году обстрелы и боевые действия все более обострялись. 1 октября ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Она должна была оттеснить террористов "Хезболлы" от границ и позволить жителям вернуться в свои дома на севере Израиля.
В середине ноября США и Франция в статусе посредников предложили сторонам противостояния соглашение о прекращении огня. Оно, в частности, предусматривает вывод в течение 60 дней с юга Ливана израильских войск и боевиков "Хезболлы", а также запрет наступательных операций обеими сторонами.
Мирное соглашение вступило в силу утром 27 ноября.
Однако за последние два дня, ЦАХАЛ несколько раз обстреляла южные районы Ливана, а "Хезболла" обвинила израильтян в нарушении перемирия.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал армии Израиля быть готовыми к интенсивным боевым действиям в случае нарушения соглашения исламистами.
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