Уражено НПЗ, авіаремонтний завод та нафтовий термінал: Генштаб підтвердив удари по РФ

Удари дронів по Росії 29 листопада

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що у ніч на суботу, 29 листопада, невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Також морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій Морського терміналу КТК у Новоросійську, відвантаження нафти зупинено.