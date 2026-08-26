Ураження складу Wildberries у Котовську: з'явилися фото наслідків
В ніч на 26 серпня Сили оборони України уразили склад Wildberries у Котовську Тамбовської області. Місцеві жителі досі фіксують сильне задимлення поблизу будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.
Вечірні фото пошкоджень складу у Котовську надав підписник Телеграм-каналу - станом на 18:00 за московським часом сильне задимлення ураженої будівлі зберігається.
Сьогодні вранці мер міста попросив мешканців не виходити з будинків у найближчі два дні через небезпеку отруєння чадним газом.
За словами губернатора Тамбовської області, пожежа, яка виникла внаслідок українського удару в ніч на 26 серпня, повністю знищила склад Wildberries.
Фото: уражений в ніч на 26 серпня склад Wildberries у Котовську (ASTRA)
Він заявив, що російська ППО нібито знищила 16 українських дронів, а по складу Wildberries у Котовську прилетіли три безпілотника.
Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня українські безпілотники вдруге атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську. Унаслідок удару на території об’єкта спалахнула пожежа.
Зазначимо, вперше склад у Котовську було уражено 18 липня. Тоді через пожежу загинули семеро працівників, а роботу об’єкта тимчасово призупинили.
РБК-Україна також писало, що загалом від початку липня українські удари вивели з ладу вісім із десяти найбільших складів Wildberries у Росії.