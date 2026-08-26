Ураження складу Wildberries у Котовську: з'явилися фото наслідків

В ніч на 26 серпня Сили оборони України уразили склад Wildberries у Котовську Тамбовської області. Місцеві жителі досі фіксують сильне задимлення поблизу будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA .

Вечірні фото пошкоджень складу у Котовську надав підписник Телеграм-каналу - станом на 18:00 за московським часом сильне задимлення ураженої будівлі зберігається.

Сьогодні вранці мер міста попросив мешканців не виходити з будинків у найближчі два дні через небезпеку отруєння чадним газом.

За словами губернатора Тамбовської області, пожежа, яка виникла внаслідок українського удару в ніч на 26 серпня, повністю знищила склад Wildberries.

Фото: уражений в ніч на 26 серпня склад Wildberries у Котовську (ASTRA)

Він заявив, що російська ППО нібито знищила 16 українських дронів, а по складу Wildberries у Котовську прилетіли три безпілотника.

Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня українські безпілотники вдруге атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську. Унаслідок удару на території об’єкта спалахнула пожежа.