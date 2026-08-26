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Дрони повторно атакували один з головних хабів Wildberries в РФ: спалахнула пожежа

02:50 26.08.2026 Ср
1 хв
На об’єкті спостерігається масштабна пожежа
aimg Юлія Маловічко
Дрони повторно атакували один з головних хабів Wildberries в РФ: спалахнула пожежа Фото: хаб у Котовську пісдя удару (скріншот Exilenova)
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Дрони повторно уразили логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області РФ, на об’єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За словами очевидців, за 40 хвилин вони почули щонайменше 10 вибухів. Після цього в одному з районів міста почалася пожежа.

Близько опівночі моніторингові канали писали про небезпеку дронів, а в аеропорту Тамбова в цей час запровадили обмеження.

Наразі відомо, що після атаки в Котовську роботу хабу WB тимчасово призупинили. Рятувальники борються з вогнем у логістичному центрі, площа якого становить близько 108 000 м².

Слід зазначити, що хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об’єктів WB у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Нагадаємо, Котовський центр уже зазнавав ураження 18 липня – тоді внаслідок пожежі загинули 7 співробітників, а сам об’єкт тимчасово призупиняв роботу.

За підсумками "Коаліції бажаючих" світові лідери дійшли висновку, що українські "далекобійні санкції" по Wildberries зможуть примусити Росію сісти за стіл переговорів.

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