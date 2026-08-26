Дрони повторно атакували один з головних хабів Wildberries в РФ: спалахнула пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За словами очевидців, за 40 хвилин вони почули щонайменше 10 вибухів. Після цього в одному з районів міста почалася пожежа.

Близько опівночі моніторингові канали писали про небезпеку дронів, а в аеропорту Тамбова в цей час запровадили обмеження.

Наразі відомо, що після атаки в Котовську роботу хабу WB тимчасово призупинили. Рятувальники борються з вогнем у логістичному центрі, площа якого становить близько 108 000 м².

Слід зазначити, що хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об’єктів WB у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.