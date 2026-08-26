Україна вивела з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries

Українські удари починаючи з липня вивели з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство" .

У ніч на 26 серпня ЗСУ завдали нового удару по складах Wildberries. Цього разу було атаковано логістичний центр компанії в Тамбовській області, який після удару припинив роботу.

Судячи з повідомлення місцевої влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Це восьмий із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу, виведених з ладу ударами з середини липня.

До цього українські удари вивели з ладу 7 найбільших складів Wildberries:

у підмосковних Електросталі та Коледіно (площа обох становила по 250 тисяч кв. м) - перший повністю згорів після атаки 18 липня, другий припинив роботу після ударів і пожежі 16 серпня;

у Новій Усмані Воронезької області (156 тисяч кв. м) - не працює після атаки 11 серпня;

у Красному Бору в Ленінградській області (154 тисячі кв. м) - припинив роботу після атаки 4 серпня;

в Алексині Тульської області (150 тисяч кв. м) - не працює після атаки 5 серпня;

у селищі Новосемейкіно Самарської області (128 тисяч кв. м) - не працює після атаки 2 серпня;

у Собінському районі Володимирської області (119 тисяч кв. м) - не працює після атаки 3 серпня.

Піддавалися атакам, але продовжують працювати склади в Єкатеринбурзі (157 тисяч кв. м) і Татарстані (150 тисяч кв. м).

Таким чином, із 1,6 млн кв. м площі десяти найбільших складів Wildberries виведено з ладу вже понад 1,3 млн (понад 81 %).