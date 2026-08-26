ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Поражение склада Wildberries в Котовске: появились фото последствий

20:25 26.08.2026 Ср
1 мин
Губернатор Тамбовской области подтвердил полное уничтожение атакованного ночью склада
aimg Валерий Ульяненко
Поражение склада Wildberries в Котовске: появились фото последствий Иллюстративное фото: пожар после ударов дронов по складу Wildberries (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Местные жители до сих пор фиксируют сильное задымление возле здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA.

Вечерние фото повреждений склада в Котовске предоставил подписчик Телеграмм-канала - по состоянию на 18:00 мск сильное задымление пораженного здания сохраняется.

Сегодня утром мэр города попросил жителей не выходить из домов в ближайшие два дня из-за опасности отравления угарным газом.

По словам губернатора Тамбовской области, пожар, возникший в результате украинского удара в ночь на 26 августа, полностью уничтожил склад Wildberries.

Фото: пораженный в ночь на 26 августа склад Wildberries в Котовске (ASTRA)

Он заявил, что российское ПВО якобы уничтожило 16 украинских дронов, а по складу Wildberries в Котовске прилетели три беспилотника.

Напомним, в ночь на 26 августа украинские беспилотники вторично атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Отметим, впервые склад в Котовске был поражен 18 июля. Тогда из-за пожара погибли семь работников, а работу объекта временно приостановили.

РБК-Украина также писала, что всего с начала июля украинские удары вывели из строя восемь из десяти крупнейших складов Wildberries в России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут