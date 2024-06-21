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Уражені НПЗ виготовляли мазут для Чорноморського флоту, - джерело про нічні удари по РФ

П'ятниця 21 червня 2024 12:45
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Уражені НПЗ виготовляли мазут для Чорноморського флоту, - джерело про нічні удари по РФ Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Сергій Пишкін

Російські нафтопереробні заводи (НПЗ), які сьогодні, 21 червня, були успішно уражені, виготовляли мазут для Чорноморського флоту.

Про це РБК-Україна розповіли проінформовані джерела.

Нічні удари по НПЗ, а також полігону з "Шахедами" були здійснені в рамках спецоперації Служби безпеки України (СБУ).

Ураження полігону з "Шахедами"

Під удар, як розповіли джерела, потрапив полігон 167-го навчального центру у населеному пункті Єйськ. Звідти ворог запускає проти України "Шахеди".

Ба більше, на полігоні розташований склад з іранськими БпЛА, а також казарми, в яких проживають оператори дронів.

Удари по НПЗ

Як й згадувалось вище, "бавовна" також завітала до ворожих НПЗ. Мова йде про:

  • Афіпський;
  • Ільський;
  • Краснодарський заводи.

За словами джерел, ці НПЗ є ключовими у південному окрузі Росії. Ба більше, на них виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту.

Зокрема ураження заводів ускладнить логістику постачання мазуту - зробить її дорожчою та довшою, оскільки ворогу доведеться поставляти її з інших НПЗ.

Удари по російських об'єктах

Протягом останніх місяців Сили оборони активно завдають удари по критично важливих об'єктах на території Російської Федерації. Зокрема неодноразово росіяни жалілись на "бавовну" на НПЗ. Як приклад, лише вчора, 20 червня, дрони СБУ успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея.

В середині травня, СБУ разом з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили атаку проти морського порту, НПЗ й нафтового термінала у Севастополі, Туапсе та Новоросійську.

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