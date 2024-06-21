Пораженные НПЗ производили мазут для Черноморского флота, - источник о ночных ударах по РФ

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые сегодня, 21 июня, были успешно поражены , производили мазут для Черноморского флота.

Об этом РБК-Украина рассказали информированные источники.

Ночные удары по НПЗ, а также полигону с "Шахедами" были осуществлены в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).

Поражение полигона с "Шахедами"

Под удар, как рассказали источники, попал полигон 167 учебного центра в населенном пункте Ейск. Оттуда враг запускает против Украины "Шахеды".

Более того, на полигоне расположен склад с иранскими БпЛА, а также казармы, в которых проживают операторы дронов.

Удары по НПЗ

Как и упоминалось выше, "бавовна" также посетила вражеские НПЗ. Речь идет о:

Афипском;

Ильском;

Краснодарском заводе.

По словам источников, эти НПЗ являются ключевыми в южном округе России. Более того, на них изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота.

В частности, поражение заводов усложнит логистику поставок мазута - сделает ее дороже и длиннее, поскольку врагу придется поставлять ее с других НПЗ.

Удары по российским объектам

В последние месяцы Силы обороны активно наносят удары по критически важным объектам на территории Российской Федерации. В частности, неоднократно россияне жаловались на "бавовну" на НПЗ. Как пример, только вчера, 20 июня, дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.

В середине мая СБУ вместе с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины совершили атаку против морского порта, НПЗ и нефтяного терминала в Севастополе, Туапсе и Новороссийске .