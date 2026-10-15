Уражені "Нептуном" Су-34 готувалися до нових ударів по Україні, - Зеленський

Бомбардувальники Су-34, які український довгий "Нептун" уразив на російському аеродромі "Борисоглєбськ", готувалися до нових ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський уточнив, що у результаті атаки знищені чотири літаки Су-34, ще два літаки - уражені.
"Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий "Нептун", - зазначив президент.
Окрім того, застосовувалися українські далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль.
"Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.
Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".
Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу.
У мережі вже з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" після атаки українського "Нептуна".