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Уражені "Нептуном" Су-34 готувалися до нових ударів по Україні, - Зеленський

15:04 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Бомбардувальники Су-34, які український довгий "Нептун" уразив на російському аеродромі "Борисоглєбськ", готувалися до нових ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський уточнив, що у результаті атаки знищені чотири літаки Су-34, ще два літаки - уражені.

"Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий "Нептун", - зазначив президент.

Окрім того, застосовувалися українські далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль.

"Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".

Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу.

У мережі вже з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" після атаки українського "Нептуна".

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Володимир ЗеленськийРосавіаціяВійна в Україні