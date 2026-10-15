RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Пораженные "Нептуном" Су-34 готовились к новым ударам по Украине, - Зеленский

15:04 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Бомбардировщики Су-34, которые поразил украинский длинный "Нептун" на российском аэродроме "Борисоглебск", готовились к новым ударам по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский уточнил, что в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два самолета - поражены.

"Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и снаряжены авиабомбами. По цели был использован наш длинный "Нептун", - отметил президент.

Кроме того, применялись украинские дальнобойные санкции и по месту хранения и пуска ударных дронов в Орловском регионе. В Черном море также поражена цель.

"Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, значит наши дальнобойные операции будут продолжаться", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ВСУ ударили по российскому военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун".

Кроме самолетов уничтожили оборудование, которое обеспечивало полеты авиации. На территории аэродрома были зафиксированы повторные взрывы и пожар.

В сети уже появились спутниковые снимки аэродрома "БорисоГлебск" после атаки украинского "Нептуна".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРосавиацияВойна в Украине