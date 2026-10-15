З'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", на якому знищено шість Су-34М
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, на якому ВМС України знищили одразу шість бомбардувальників Су-34М.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AviVector та Exilenova+.
На супутникових знімках видно ураження бомбардувальників на аеродромі "Борисоглєбськ".
13 жовтня на місці ураження фіксувалося шість бортів Су-34М.
Фото: наслідки ураження аеродрому "Борисоглєбськ" (AviVector та Exilenova+)
Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.
Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".
Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу.