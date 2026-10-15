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З'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", на якому знищено шість Су-34М

13:09 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
З'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", на якому знищено шість Су-34М Фото: з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", на якому знищено шість Су-34М (Getty Images)
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У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, на якому ВМС України знищили одразу шість бомбардувальників Су-34М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AviVector та Exilenova+.

На супутникових знімках видно ураження бомбардувальників на аеродромі "Борисоглєбськ".

13 жовтня на місці ураження фіксувалося шість бортів Су-34М.

З'явилися супутникові знімки аеродрому &quot;Борисоглєбськ&quot;, на якому знищено шість Су-34МЗ'явилися супутникові знімки аеродрому &quot;Борисоглєбськ&quot;, на якому знищено шість Су-34М

Фото: наслідки ураження аеродрому "Борисоглєбськ" (AviVector та Exilenova+)

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили ЗСУ вдарили по російському військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Удар завдали береговим ракетним комплексом "Нептун".

Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу.

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