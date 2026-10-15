Фото: з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", на якому знищено шість Су-34М (Getty Images)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, на якому ВМС України знищили одразу шість бомбардувальників Су-34М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AviVector та Exilenova+.

На супутникових знімках видно ураження бомбардувальників на аеродромі "Борисоглєбськ". 13 жовтня на місці ураження фіксувалося шість бортів Су-34М. Фото: наслідки ураження аеродрому "Борисоглєбськ" (AviVector та Exilenova+)