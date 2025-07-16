Уранова залежність. Чому США досі купують ядерне паливо у Росії та як шукають альтернативи

Дональд Трамп погрожує митами тим країнам, які купують у Росії енергоносії. Разом з тим, США самі продовжують купувати значну частку урану у країни-агресора.

Наскільки значна ця залежність та що робить Вашингтон для її зменшення – у матеріалі РБК-Україна .

Скільки урану США купують у Росії

За даними Адміністрації енергетичної інформації США, основними постачальниками оксиду урану до США у 2023 році були Канада, Австралія, Казахстан та Росія.

Росія у 2023 році посідала четверте місце за обсягами постачання оксиду урану до США, її частка становила 12%.

Варто зауважити, що мова йде про постачання початкового продукту, який отримують із уранової руди, – уранового оксиду (тверда речовина жовтого кольору, яку ще називають "жовтий кек"). Такий же продукт виробляє і Україна на потужностях ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" в Кіровоградській області. В подальшому відбувається безпосереднє збагачення урану, тобто збільшення концентрації ізотопу урану, який може брати участь у ланцюговій реакції в ядерному реакторі. Збагачувати уран можуть лише обмежена кількість країн у світі, ця діяльність контролюється Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Фото: Оксид урану або "жовтий кек" отримують із уранової руди і далі направляють на збагачення для отримання складової ядерного палива (МАГАТЕ)

Також у звіті Адміністрації енергетичної інформації США, вказується, що Росія протягом 2019-2023 років продавала оксид урану американським компаніям за однією із найнижчих цін. У 2023 році середньозважена ціна російського продукту на ринку США становила 30,9 доларів за фунт уранового оксиду, тоді як ціна від постачальників із Канади складала 43,7 доларів за фунт, Австралії – 51,2 доларів та Казахстану – 43,6 доларів. Російська ціна була нижчою навіть за вартість оксиду урану, виробленого на території США.

За інформацією Адміністрації енергетичної інформації США, країна на 99% залежить від імпортного постачання оксиду урану, адже внутрішнє виробництво складає близько 1% від потреби країни.

Екологічна організація Bellona, яка посилається на інформацію бази даних міжнародної торгівлі Стратегічного управління ООН, зазначає, що у 2018-2021 роках США в середньому купували у Росії близько 500 тонн уранового продукту на рік вартістю біля 616 млн доларів.

У 2022 році обсяги торгівлі залишилися на тому ж рівні – 588 тон на суму 830 млн доларів, у 2023 році вони зросли до 702 тон вартістю 1,2 млрд доларів.

Проте, у 2024 році обсяги експорту уранового оксиду із Росії до США скоротилися у 2 рази – до 335 тон на суму 624 млн доларів.

Як США відмовляються від російського урану

У травні 2024 року президент Джо Байден підписав закон, який забороняє імпорт урану із РФ до США з 12 серпня 2024 року з можливими виключеннями до 1 січня 2028 року. Закон допускає купівлю уранового продукту із Росії, якщо Міністерство енергетики США буде вважати, що може виникнути загроза національним інтересам США, а також існує ризик припинення постачання урану за відсутності альтернативи.

За даними Bellona, енергетичні компанії США одразу із прийняттям цього закону звернулися в Міністерство енергетики із проханням зробити виключення, ці прохання були задоволені. Наприклад, компанія Centrus Energy Corp. отримала погодження від Міненерго США та уклала договір на постачання урану із Росії на період 2024-2025 років. Таким чином, поки американське ембарго на купівлю урану із Росії не працює.

Як повідомляло видання "Радіо Свобода. Європа", у відповідь на такий крок адміністрації Джо Байдена, у листопаді 2024 року Росія заявила про обмеження експорту уранового продукту до США. Цей крок також виявився формальним, адже у травні цього року диктатор Володимир Путін заявив, що Росія продовжує постачати уран до США, оскільки це вигідно.

Фото: Російська державна компанія "Росатом" продовжує бути значним постачальником урану до США (Getty Images)

Разом з тим, в кінці січня 2024 року Міненерго США отримало із бюджету 2,7 млрд доларів на розвиток програми внутрішнього виробництва уранового продукту. Міненерго США опублікувало обмеження щодо імпорту уранового продукту із Росії: протягом 2024-2027 років імпорт не має перевищувати 460-470 тон.

Як повідомила організація Bellona, у 2024 році Міненерго США провело пошук альтернативних постачальників уранового продукту, серед претендентів, зокрема, є французька компанія Orano та британська Urenco.

У грудні 2024 року компанія Orano, яка займається видобутком та збагаченням урану, заявила, що вона та ще 5 компаній були відібрані Міністерством енергетики США як потенційні виробники низькозбагаченого урану із місцевої сировини. Уряд США може укласти договори договори на купівлю урану із новими постачальниками.