Ультиматум для Путіна - "дисконт" для Китаю. Як вдарять по Росії мита Трампа

Незважаючи на те, що напередодні у зверненні Дональда Трампа деякі експерти очікували почути про більш конкретні дії з боку Вашингтона щодо Москви, те, що було анонсовано президентом США, може мати досить серйозні наслідки для економіки РФ.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили економічні експерти Олексій Плотніков та Олег Устенко.

Трамп вирішив знизити вторинні мита в 5 разів

14 липня Трамп заявив, що має намір запровадити вторинні мита щодо країн, які торгують із Росією, у розмірі 100%. Але все-таки дав Москві 50 днів на укладення угоди про завершення війни. Хоча підкреслив, що вже чотири рази плани підготовки такого документа зривалися.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%. І так воно і буде", - розповів президент.

Раніше у США вже підготували законопроєкт про введення 500% вторинних мит - його планували схвалити Конгресом після згоди Трампа. Але зараз президент Трамп вирішив знизити мита в 5 разів.

Таким чином, якщо їх усе-таки запровадять, то вони призведуть до подорожчання вдвічі товарів, що походять із країн, які торгують із РФ, під час їхнього постачання до США. Він зазначив, що не важливо, 100% або 500% ці мита - "все одно вони дадуть ефект".

Але Трамп дав Росії 50 днів відтермінування цих санкцій, сподіваючись, що угоду все-таки вдасться підготувати, хоча зазначив, що вже зірвалися чотири спроби домовитися з Москвою.

"Відтермінування на 50 днів введення вторинних мит - це прагматична позиція Трампа, щоб дати Путіну ще одну можливість домовитися", - сказав у коментарі РБК-Україна доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Він зазначив, що з вуст президента США заява про вторинні мита настільки чітко прозвучала вперше. І навіть зниження їхнього розміру в 5 разів все одно дасть істотний ефект у разі застосування.

"За такого порядку цифр не важливо, 100% чи 500% - практичний ефект все одно буде доволі сильний. Але незважаючи на те, що очікування від заяви були дещо більшими, я все одно її оцінюю досить позитивно. Головне, що Трамп не зайняв позицію "ви там бийтеся, а я поспостерігаю", а підтвердив, що залишається з Україною", - сказав Плотніков.

Заяву про санкції вже можна вважати санкціями

Ексрадник президента України Олег Устенко теж вважає, що навіть з огляду на те, що очікування від заяви не виправдалися повною мірою, анонсовані кроки США можуть завдати серйозного удару по Росії.

"Навіть цю заяву про плани застосувати санкції можна вважати свого роду санкціями, оскільки вона дасть серйозний ефект. Я відзначу два позитивних напрямки. Перший - розуміння, що тиск має бути, другий - 50 днів для росіян, щоб підштовхнути їх до мирної угоди", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За словами Устенка, суть Трампа в тому, що він чекає. Але навіть це очікування, "коли ти не рубаєш з плеча, а відтягуєш рішення" - теж може грати в позитив.

На його думку, у такій ситуації РФ продовжує перебувати в "підвішеному стані" і не розуміє, наскільки сильним може бути рішення і як далі поведеться президент США. І саме це може стати мотивацією для досягнення угоди, як висловлюється Трамп.

Устенко згоден з тим, що зниження розміру мита з 500% до 100% особливої ролі не відіграє, оскільки практичний ефект після мита у 100% буде настільки сильним, що більший його розмір навряд чи його посилить.

"Якщо мито буде на рівні 100%, то його збільшення просто вже не матиме сенсу", - зазначив він.

Наразі, після заяви Трампа про мита, у кабінетах російської влади ймовірно трапиться паніка. Поки що на переговори в Москві йти не збираються, а якимось чином пояснювати економічні труднощі, які напевно виникнуть, все-таки доведеться.

"Думаю, від російської влади підуть бравурні заяви про те, що ситуація під контролем, нам не страшні ці санкції, у нас є друзі (торгові партнери - ред.)...", - впевнений ексрадник президента України.

Що може статися в економіці Росії після заяви Трампа

Устенко прогнозує, що на заяву Трампа про можливість введення вторинних мит різко відреагують падінням фондовий і фінансовий ринки Росії.

"Усе піде вниз. Реакція насамперед буде на фондовому ринку з подальшим зменшенням ціна за тими публічними компаніями, які ще котируються. Погіршаться перспективи щодо економіки, і це буде чітко усвідомлювати Центробанк Росії. Але наскільки йому дозволять включитися в процес (щоб якось рятувати ситуацію - ред.) поки що невідомо. Загалом, точно можна сказати, що буде йти охолодження російської економіки на тлі досить високої інфляції в 10%", - зазначив Устенко.

Він вважає, що Центробанку РФ доведеться збільшувати ставку. Але в будь-якому разі, перспективи для економічного зростання стискатимуться і виникатимуть проблеми з держбюджетом.

"Як будуть вирішувати проблеми з бюджетом? Думаю ми побачимо експропріацію і переділ власності в Росії. Вони будуть використовувати власність для тиску на фінансово-промислові групи для пошуку грошей для бюджету. Хто буде згоден поділиться грошима - зможе вижити. Хто не погодиться - втратить власність. Через це можуть виникнути підстави очікувати невдоволення у сфері підприємців і промисловців", - зазначив Устенко.

Реакція друзів Росії

На заяву Трампа про запровадження вторинних мит за 50 днів насамперед відреагують друзі Росії та її найбільші торговельні партнери, зокрема, Китай, Індія та Бразилія. На думку Устенка, ці країни намагатимуться до вересня укласти максимальну кількість контрактів, щоб потім знизити торговельну залежність від РФ. Насамперед у таких закупівлях буде зацікавлений Китай.

"Китай спробує скупити в Росії все, що зможе, з колосальним додатковим дисконтом, цинічно переслідуючи свої суто економічні інтереси - нафту, газ і все інше, що йому треба. Тож я впевнений, що ми побачимо зростання товаропотоків із РФ до Китаю. Буде і збільшення поставок з Росії в Індію і Бразилію. Ці країни спробують повторити стратегію Китаю і скупити все, що буде можливо. Протягом цих 50 днів Росії доведеться продавати всі свої товари з максимальним дисконтом, як магазину перед закриттям", - зазначив Устенко.

З іншого боку, РФ також доведеться і запастися необхідними їй товарами, перш за все, для ВПК.

"Вони нарощуватимуть і закупівлі всього, що йде у них, зокрема й паралельним імпортом", - зазначив Устенко.